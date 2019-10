“L’aeroporto di Fenosu sia inserito nel nuovo Piano regionale dei trasporti”

Con una lettera inviata al Presidente della Regione, Christian Solinas, e all’Assessore regionale ai Trasporti, Giorgio Todde, il consigliere regionale oristanese Emanuele Cera chiede un aggiornamento del piano Regionale dei Trasporti e la definizione del ruolo e della prospettiva di sviluppo dello scalo aeroportuale di Fenosu, all’interno della programmazione del sistema Sardegna, con un preventivo diretto coinvolgimento dei consiglieri regionali del territorio. La presa di posizione, prende atto che a due anni dalla privatizzazione della società Sogeaor, nulla ancora è stato fatto per un possibile rilancio dello scalo, ora in mano ai privati.

“Alla luce delle proposte rese pubbliche nei mesi scorsi dall’Assessore ai Trasporti in relazione alla prospettiva di rilancio dell’aeroporto di Fenosu e di Arbatax, e preso atto del disimpegno nel dicembre 2018 del Distretto Aerospaziale della Sardegna”, scrive Cera , “si vuole conoscere se risultano proposte operative della SO.GE.A.OR in liquidazione che diano contenuto e significato agli investimenti infrastrutturali pubblici realizzati nel corso del tempo”.

“Al momento”, precisa il consigliere oristanese, “l’Aeroporto di Fenosu, vede un suo uso fortemente sottodimensionato, destinato esclusivamente al reparto volo della Polizia di Stato, rispetto alle opportunità e alla prospettiva di rilancio e di diversificazione potenziali, esplicitate con la proposta di investimento avanzata con l’asta per l’acquisizione delle quote della SO.GE.A.OR, e ad oggi completamente disattese. Risulta tra l’altro, che la società sia ancora in stato di liquidazione, e in considerazione di tale situazione, non si comprende come la stessa possa concretamente provvedere ai necessari investimenti per il riavvio delle attività sul sito”.