Educare se stessi e i propri figli: all’Unla la presentazione di “Genitori si nasce”

Libro di Massimo Serra presidente del coordinamento Genitori Democratici di Terralba

Al centro Servizi Culturali U.N.L.A. di Oristano la presentazione del libro “Genitori si nasce”, di Massimo Serra. L’evento si terrà questo pomeriggio alle 18. A dialogare con l’autore ci sarà Stefano Mele.

Edito da S’Alvure, il libro propone una riflessione sul proprio modo di educare, a partire dalla presa di coscienza che nonostante riteniamo che due adulti diventino genitori il giorno della nascita del primo figlio, in realtà quando arriva quel giorno il genitore è già nato molto tempo prima, in un progressivo percorso di costruzione di sé.

L’autore indica ai genitori un percorso di riflessione alla riscoperta delle proprie radici storiche, biografiche, narrative, per costruire una pedagogia che definisce ecologica, in cui la misura della funzione pedagogica del genitore non sia l’educazione del figlio, ma la capacità di auto-riflessione del genitore stesso.

Allo stesso modo insegnanti e educatori trovano nel libro una occasione per riflettere sulla propria “epistemologia”, cioè non tanto su ciò che insegnano o sui contenuti dell’educazione, ma sul proprio modo di educare, sulle proprie mappe, sulle coordinate, spesso non del tutto consapevoli, che guidano le loro azioni.