Stop di un'ora a MetroSassari giovedì 10

Giovedì 10 ottobre, per poter effettuare operazioni di collaudo, il servizio MetroSassari verrà sospeso dalle 15:02 alle ore 16:26 nella tratta Stazione F.S. - Santa Maria di Pisa. Gli utenti muniti di biglietti tranviari verranno comunque ammessi a bordo dei treni ordinari della linea TPL Sassari - Sorso, che viaggiano nella tratta compresa tra le stazioni di Sassari F.S e Santa Maria di Pisa.

Arst, per venire incontro ai viaggiatori, ha inoltre comunicato anche con appositi avvisi rivolti all'utenza (affissi nelle Stazioni) e nel proprio sito internet, l'elenco delle corse ferroviarie che potranno essere utilizzate: treno delle 15:12 in partenza da Santa Maria di Pisa verso Stazione F.S., e treno in partenza, alle 16.00, dalla Stazione F.S verso Santa Maria di Pisa.