Sassari aderisce all’iniziativa “Puliamo il Mondo”

Venerdì 11 ottobre ritorna a Sassari l’iniziativa internazionale di Legambiente Puliamo il Mondo. Dalle 9.30 gli studenti della scuola primaria dell’istituto comprensivo Li Punti, guidati e coordinati dalle insegnanti e dagli Ecovolontari, saranno impegnati in un’attività di sensibilizzazione ambientale, a cui potrà unirsi chiunque lo desideri, munito di guanti e buona volontà. La prima parte della mattinata sarà dedicata alla spiegazione sui danni causati dal gettito indiscriminato dei rifiuti, a cui seguirà una “caccia al rifiuto” nelle vie intorno alla scuola, con particolare attenzione alle cicche.

L’iniziativa di educazione ambientale si inserisce nel programma ideato dall’Amministrazione comunale che per ottobre prevede appuntamenti sul tema e sui cambiamenti climatici.

All’evento parteciperanno alunni della scuola primaria, volontari di Legambiente, gli Ecovolontari che coordinano anche volontari speciali con disabilità psichiche e il gruppo Caterpillar Royal che comprende ragazzi che provengono da centri di accoglienza migranti di Sassari.

Il Comune di Sassari da anni partecipa a Puliamo il Mondo coinvolgendo i più piccoli per spiegare alle giovani generazioni come semplici azioni quotidiane possano cambiare l’ambiente in cui si vive. Per questo l’iniziativa è inserita anche all’interno della campagna di comunicazione dell’Amministrazione sul corretto conferimento dei rifiuti.

