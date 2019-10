La cifra totale raccolta è stata 25 mila 960. Tutto nell’ambito del progetto Strange For Life. Con questa cifra saranno donate, entro 40 giorni, 12 poltrone per l’infusione chemioterapica che finiranno al day hospital del Businco “e che serviranno a tanti nostri conterranei nel loro percorso in quel reparto”, si legge nella pagina Facebook dedicata al progetto, “questi soldi sono arrivati dalla vendita di 700 t-shirt , 100 zaini e 100 bandane sponsorizzati da tante attività amiche dell’iniziativa e sono arrivati dalle feste nelle varie tappe tra villaggi, campeggi e stabilimenti di Villasimius, Muravera, Villaputzu, Barisardo, Tortoli, Orosei e Budoni. “Mi sembra un traguardo straordinario e ci tenevo a ringraziare tutte le persone che hanno fatto la loro parte e hanno deciso di donare”, ha scritto nella propria pagina Facebook l’atto Jacopo Cullin. Un piccolo gesto per ottenere grandi risultati.

Un abbraccio a chi quel reparto lo conosce fin troppo bene”.

L'articolo Il buon cuore dell’Isola: raccolti i fondi per 12 poltrone per la chemio al Businco di Cagliari proviene da Casteddu On line.