Hanno distribuito dei volantini “per sensibilizzare” tutti i consiglieri e gli assessori comunali. Prima, però, i giardinieri che lavorano per conto del Comune di Quartu Sant’Elena hanno appeso dei maxi striscioni ai cancelli del palazzo di via Eligio Porcu. “Indegni e falsi”, “sapete solo sanzionare”, queste le scritte contro quella che, a detta loro, è l’ennesima ingiustizia. “Stiamo facendo meno ore rispetto al previsto, con conseguente riduzione dello stipendio”, spiega più di un giardiniere. Confermato in pieno, per giovedì mattina, il sit-in di protesta autorizzato, nell’attesa che la situazione possa migliorare. “Siamo stati avvicinati dall’assessora Terrana, ci ha spiegato che domani ci sarà un tavolo tecnico e politico sulla nostra vicenda e che, giovedì, incontrerà i nostri rappresentanti sindacali”, dice Andrea Cogoni, uno dei trenta giardinieri protagonisti di una battaglia che ormai, va avanti da oltre un anno. Da un lato c’è la Giunta Delunas che ha dato gambe a un nuovo bando per la gestione del verde pubblico e di tutto l’arenile del Poetto, dall’altro ci sono i lavoratori che chiedono “migliori condizioni lavorative”, cioè più ore e, di conseguenza, uno stipendio più alto.

L'articolo Blitz dei giardinieri al Comune di Quartu, urla e striscioni: “Siete indegni e falsi” proviene da Casteddu On line.