Avrebbe contratto il virus Dengue dopo una vacanza in Sardegna, a Capoterra. La donna, una giovane tedesca di 35 anni sposata con un sardo, dopo aver trascorso come ogni anno le ferie estive a Maddalena Spiaggia, al rientro in Germania sarebbe stata colpita da una grave malessere con febbre alta e un’infezione ai polmoni. Secondo quanto racconta il vicino di casa, Giovanni Ruggeri, informato telefonicamente dal marito, la giovane turista sarebbe stata ricoverata per tre settimane all’ospedale. Dopo i vari accertamenti, secondo quanto racconta Ruggeri, per i medici si tratterebbe di un caso di febbre Dengue. La donna al momento è fuori pericolo.

La febbre dengue è una malattia infettiva tropicale, che viene trasmessa da una particolare zanzara, sembra strano che il contagio sia avvenuto in Sardegna, ma la donna non avrebbe affrontato altri viaggi.

“Capoterra è la Capitale delle zanzare, è inutile che noi facciamo due cicli di disinfestazione nella nostra lottizzazione se poi il Comune non continua con operazione programmate” afferma Ruggeri.

“Allo stato attuale non siamo in grado di confermare il sospetto caso di Dengue”, spiegano dall’Ats, “poiché non ci sono ancora stati forniti dal presidio tedesco i dati clinici e di laboratorio sulla paziente. È stato comunque già attivato il sistema di controllo ambientale, così come previsto dal Piano Nazionale e dalle indicazioni regionali sulla sorveglianza delle arbovirosi”.

L'articolo Sospetto caso di febbre Dengue contratto a Capoterra: turista ricoverata in Germania proviene da Casteddu On line.