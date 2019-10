Monopattini, stop su marciapiedi

(ANSA) - CAGLIARI, 8 OTT - Monopattini elettrici, hoverboard, segway e monowheel mezzi ecologici di trasporto sempre più diffusi anche a Cagliari. Una buona alternativa all'auto privata. Ma c'è un problema: devono circolare sui marciapiedi accanto ai pedoni o in strada? Ora c'è una proposta sulla micromobilità elettrica: uno schema di sperimentazione della circolazione è stato elaborato dalle commissioni consiliari Innovazione - Ambiente e Mobilità in riunione congiunta. Con l'obiettivo di disciplinare un settore della mobilità che al momento non è previsto dal codice della strada. Pronta una mozione, ma per il sì definitivo bisogna aspettare il verdetto del consiglio comunale. Una cosa è chiara: è escluso il transito dei mezzi nei marciapiedi secondo quanto previsto dalla norma del decreto del ministro dei trasporti emanato lo scorso giugno.

Monopattini e "parenti" più o meno stretti potranno quindi circolare sulle piste ciclabili e zone 30 (dove il limite di velocità è appunto 30 km/h) senza superare i 20 chilometri orari. Nella zone pedonali (molti turisti utilizzano già questi mezzi secondo questa modalità) si potrà circolare con la velocità impostata dal limitatore, a passo d'uomo.(ANSA).