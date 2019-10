Sassari-Olbia, apre nuovo tratto statale

(ANSA) - SASSARI, 8 OTT - È stato aperto al traffico un nuovo tratto della strada Sassari-Olbia, anche se solo su due corsie.

Si tratta di una breve porzione di carreggiata lunga tre chilometri, all'interno del cantiere del lotto 6 della nuova statale 729, nel tratto compreso fra i territorio di Monti e Berchidda. Nei tre chilometri appena ultimati è stato deviato il traffico a doppio senso di circolazione per permettere di proseguire i lavori sulla carreggiata opposta, che costituisce la vecchia statale 597, e allo stesso tempo, da oggi è stato definitivamente chiuso al traffico l'innesto sulla statale da via Giuncos Marinos, a Monti.

L'Anas fa sapere che la conclusione del lotto 6 è prevista entro l'estate del 2020 e collegherà il lotto 5 verso Olbia, attualmente in corso di realizzazione, al lotto 7 già aperto al traffico a quattro corsie.