Autoscuole, c’è da applicare l’Iva, anche per le vecchie fatture

Situazione di difficoltà del settore. In iauto una proposta di legge dei parlamentari Scanu e Fenu

“Sta destando molta preoccupazione tra i titolari e i dipendenti delle scuole guida italiane una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate con la quale per la prima volta si sostiene l’applicabilità dell’IVA per questo settore”. Così in una nota i parlamentari del MoVimento 5 Stelle Lucia Scanu ed Emiliano Fenu, che spiegano come” tale misura arriva sull’onda di una sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha escluso le autoscuole dal novero delle attività didattiche che da sempre usufruiscono di questo regime fiscale agevolato”.

“Va inoltre rilevato”, scrivono ancora i due parlamentari, “che secondo l’Agenzia delle Entrate la decadenza dall’esenzione iva dovrebbe avere carattere retroattivo. Una situazione insostenibile per le attività in questione, con le quali abbiamo dialogato e alle quali siamo prontamente corsi in soccorso con una proposta di legge ad hoc, un testo redatto insieme ai colleghi delle commissioni Finanze e Trasporti della Camera che va a rimediare all’assurda situazione che si era venuta a creare nelle ultime settimane”.