A Baradili la pizza e le ultime tendenze

(ANSA) - CAGLIARI, 8 OTT - Classica, speciale, gourmet, da abbinare anche vino e cocktail. "Baradili Capitale della Pizza" ritorna il 13 ottobre nel borgo di 83 abitanti - e tre pizzerie- nel cuore della Marmilla. Occasione per conoscere tutto sul piatto più amato dagli italiani. Una giornata che raccoglie e racconta il meglio del settore tra masterclass, degustazioni e pizzerie allestite all'aperto nei quattro cortili storici.

Postazioni per i pizzaioli chiamati a dare il meglio tra impasti, condimenti, accostamenti. Ma anche banchi di assaggio di vini locali da abbinare alla regina dei lievitati.

A chiudere l'offerta del beverage, i drink firmati Les Cocktail Sardegna del bartender Andrea Lai e una selezione di birre locali. Dalle 12 alle 19, con ingresso gratuito, si potranno assaggiare spicchi di pizza e assistere a momenti di approfondimento a cura di giornalisti di settore.

Focus su "Pizza e Formaggio" con Luciana Squadrilli, mentre Francesco Bruno Fadda condurrà un approfondimento su "Pizza e bollicine" e Lara De Luna, affiancata da Andrea Lai, ragionerà sul futuro del pizza pairing, l'affiancamento con i cocktails.

Pasquale Porcu, invece, presenterà il live show dal "Casizolu alla mozzarella di pecora" e Albert Sapere gestirà un incontro per parlare di impasti, farine e pizza tra tradizione e futuro.

Tra gli interventi anche quelli di Matteo Aloe, Carlo Sammarco, Giuseppe Pignalosa e Gianfranco Massa, presidente dell'Accademia Casa Puddu. (ANSA).