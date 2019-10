Collegamento delle nuove reti: giovedì manca l’acqua a Ghilarza

Proseguono i lavori eseguiti da Abbanoa per la sostituzione delle vecchie condotte

Entrano in funzione le nuove reti idriche realizzate in via Fonte Vecchia a Ghilarza: giovedì prossimo 10 ottobre i tecnici di Abbanoa procederanno al collegamento delle condotte appena realizzate nella strada. Si tratta di un intervento inserito nel programma trimestrale delle manutenzioni straordinarie che complessivamente interessa un chilometro di nuove condotte grazie a un investimento di 120 mila euro: sono interessate diverse vie del centro abitato dove si erano registrate numerose rotture tanto da richiedere continui interventi di riparazione da parte delle squadre del Gestore.

Nuove condotte. Le vecchie tubature, realizzate in passato in materiale plastico, erano ormai inadatte a garantire il servizio. Per questo motivo Abbanoa ha inserito nel piano delle manutenzioni straordinarie del trimestre in corso un intervento deciso che prevedesse la sostituzione complessiva di più di un chilometro di condotte. In via Fonte Vecchia, dove i lavori sono quasi conclusi, si sta procedendo al collegamento delle nuove reti: operazioni che giovedì dalle 7 alle 14.30 comporteranno la sospensione dell’erogazione nella parte del centro abitato alimentato dal serbatoio seminterrato

Le altre vie. Abbanoa sta procedendo al rifacimento delle condotte anche nelle vie Aldo Moro, Lazio, Cagliari, Alghero, Gandhi, Saragat e Matteotti. Questo investimento di 120 mila euro segue il precedente cantiere, da 70 mila euro, di sostituzione integrale delle condotte che nei mesi passati ha interessato le vie Meilogu, Campidano, Trexenta e un altro tratto di via Matteotti.

I fondi. Le nuove reti sono realizzate in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta. Si sta procedendo anche a rifare integralmente anche gli allacci alle utenze, anch’essi realizzati dai precedenti gestori del servizio idrico in materiale che si è rivelato inadatto e soggetto a continue rotture. Sia i 120 mila euro dei lavori in corso sia i 70mila euro investiti nei mesi scorsi sono risorse stanziate dal bilancio di Abbanoa e utilizzate proprio per interventi di manutenzione straordinaria nelle reti più critiche.

Ingegnerizzazione delle reti. Il Comune di Ghilarza è inserito tra i primi 130 Comuni interessati anche dal programma di ingegnerizzazione delle reti. Si tratta di un modello innovativo basato sull’azione combinata di misure di campo, studi specialistici sull’assetto di rete, regolazioni e progressivi interventi strutturali sugli asset. Il processo di ingegnerizzazione si svolge a partire da un’indagine sulla rete ammalorata con installazione di misuratori portatili per l’esecuzione di prove idrauliche diurne e notturne e con ispezioni mirate per la localizzazione delle perdite. A tale fase segue la diagnosi, ovvero la definizione delle criticità e delle cause di malfunzionamento della rete, con successivi rilasci di prescrizioni sempre più evolute e dettagliate per le soluzioni tecniche ottimali da adottare, tra le svariate combinazioni possibili, al fine di efficientare la rete dal punto di vista idraulico, energetico e gestionale. Gli interventi gestionali e strutturali si inseriscono in questo processo sempre continuativamente e progressivamente.

Martedì, 8 ottobre 2019

