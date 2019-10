Girava per il paese di Osini a bordo di un furgone, con atteggiamento sospetto. Per questo motivo i carabinieri della stazione della vicina Ulassai hanno deciso di procedere a un accertamento nei confronti di un 31enne di origini marocchine ma da anni residente nel Cagliaritano. A ben vedere, perché dalla perquisizione personale e del veicolo, è spuntata un’ascia. L’uomo non ha saputo dare spiegazioni del motivo per il quale la teneva nella vettura. Sul di lui i militari hanno accertato che pendevano reati analoghi, è stato quindi denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere.

L’accetta è stata sottoposta a sequestro.

L'articolo Osini, viaggiava con un’ascia nel furgone: nei guai 31enne proviene da Casteddu On line.