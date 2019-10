Cagliari, la rabbia di Fabrizio Aru: “Hanno cercato di incendiare il mio nuovo locale”

Le fiamme hanno colpito “il parquet e il bancone”, e i danni “sono nell’ordine di diverse migliaia di euro”. Quello che sembra essere un “attentato incendiario”, compiuto stanotte contro l’ex Bora Bora in via Roma 84 a Cagliari – chi ha almeno trentacinque anni, invece, ha più familiare come nome il Varadero – è stato fortunatamente spento dai Vigili del fuoco. Sul posto si è precipitato anche Fabrizio Aru: 30 anni, è lui il titolare del locale in fase di ristrutturazione. Anzi, la ristrutturazione è praticamente finita: “Sabato inauguriamo il nuovo spazio, il Club 84”. Gli avvisi sui social stanno girando già da tempo, ecco perchè Aru è convinto che “chi ha compiuto questo gesto è sicuramente qualcuno mosso da invidia. Io e i miei colleghi stiamo lavorando onestamente, non ci facciamo intimidire”, afferma Aru, contattato da Casteddu Online. “Dopo aver forzato una porta di sicurezza laterale hanno buttato del solvente nel pavimento del locale”, spiega il trentenne. Ci sono delle indagini in corso per cercare di rintracciare i responsabili.

“Stiamo cercando di capire se nella zona ci siano telecamere. Spero di sì. Comunque”; rimarca con orgoglio Aru, “per sabato prossimo la serata inaugurale è pienamente confermata”.

