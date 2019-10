Vallermosa, la festa di compleanno all’aperto finisce a scazzottate: 17enne picchia un 46enne

Stavano festeggiano i sedici anni di un loro amico nel campo comunale di via Saragat a Vallermosa. Una festa come tante altre ma poi, all’improvviso, c’è stato solo spazio per la violenza. Un 46enne, spazientito per la musica alta e il chiasso, si è avvicinato all’ingresso dell’impianto e ha chiuso il cancello con una catena. Il suo gesto non è però passato inosservato a un settantenne, parente del festeggiato. L’anziano si è avvicinato per chiedere spiegazioni e convincere l’uomo a riaprire il cancello: per tutta risposta, è stato preso a colpi. La situazione è subito degenerata: un 17enne è intervenuto per difendere il “nonnino”, rifilando due pugni in faccia al quarantaseienne che, ferito, dovrà sottoporsi a un mese di cure. Sul posto sono intervenuti i carabinieri: il 46enne è stato denunciato per il reato di violenza privata e per le lesioni nei confronti del settantenne. Il giovanissimo, invece, è stato denunciato d’ufficio dai militari.

