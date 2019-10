Viabilità e sicurezza a Oristano: “In alcune strade ridurre a 30 la velocità”

Una delle proposte avanzate dai consiglieri comunali di opposizione che chiedono immediati interventi. Ecco quali

A Oristano c’è un problema di sicurezza stradale. Pedoni investiti, incidenti agli incroci, sono episodi sempre più frequenti e ora i consiglieri comunali di opposizione hanno deciso di presentare una mozione per chiedere immediati interventi da parte del Comune, che consentano di superare queste criticità, in attuazione anche del piano della mobilità urbana approvato ormai da oltre un anno. Un insieme di proposte avanzate da Efisio Sanna, Francesco Federico, Maria Obinu, Andrea Riccio, Anna Maria Uras, Monica Masia e Patrizia Cadau che potrebbero trovare immediata attuazione. La prima prevede la nomina di un Mobility Manager Comunale, reperendo all’interno della struttura tale figura e dando ad essa ruolo e attribuzioni. Si chiede quindi l’eliminazione di alcuni stalli di sosta ubicati nelle immediate vicinanze degli attraversamenti pedonali che, a seconda della direttrice di marcia dei veicoli, rendono davvero poco visibile, al conducente, la fase di inizio dell’attraversamento del pedone.

Ma uno degli interventi maggiormente significativi ipotizzati dai consiglieri di opposizione è l’incremento delle cosiddette aree a pedonalità privilegiata, iniziando – nel breve periodo – con la individuazione e istituzione di nuove zone 30. Zone nelle quali appunto vige un limite di velocità di 30 chilometri all’ora, consentendo di dimezzare quasi lo spazio di arresto di un veicolo. Dove realizzare queste zone e dove abbassare dunque la velocità consentita? “A titolo esemplificativo”, scrivono i consiglieri di opposizione, “si evidenziano alcune zone o strade meritevoli di approfondimenti e attenzioni quali le zone delle quali insistono le scuole di ogni ordine e grado, le zone di interesse ospedaliero e sanitario, la via Cagliari, la Via Diaz, le zone a forte vocazione commerciale, le zone adiacenti i luoghi di culto o gli edifici di interesse storico culturale”.

Nella mozione delle opposizioni diverse altre le soluzioni proposte: fare scattare una serie di sensi unici previsti nel piano della mobilità; agire sulla segnaletica per mettere in sicurezza alcuni punti a rischio e per porre anche riparo ad alcuni errori; effettuare maggiori controlli sulla bviabilità; incentivare l’uso dei parcheggi in struttura e rivedere il sistema di trasporto pubblico locale.

