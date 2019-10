Le Clarisse ai tempi di Eleonora d’Arborea: a Oristano una conferenza

Interverrà anche la sezione femminile del coro Vocale di Nuoro

Come vivevano le suore del monastero di Santa Chiara ai tempi di Eleonora d’Arborea? Sarà possibile scoprirlo durante la conferenza che si terrà venerdì prossimo 11 ottobre, nella Chiesa di Santa Chiara a Oristano.

A illustrare la ricerca il professore dell’Università di Sassari e direttore scientifico dell’Istar (Istituto Storico Arborense) Giampaolo Mele. Ad aprire la conferenza Suor Chiara Demurtas, badessa del Monastero. Seguiranno i saluti dell’arcivescovo Monsignor Roberto Carboni, del sindaco di Oristano Andrea Lutzu, dell’assessore alla cultura del Comune Massimiliano Sanna, e del presidente dell’Istar Maurizio Casu.

Nel corso della manifestazione, gli eredi, in memoria di Raimondo e Angelina Pili, doneranno al Monastero di Santa Chiara un codice in pergamena, in catalano, con la Regola delle Clarisse, promulgata da Papa Urbano IV (1263), e risalente al secolo XVI.

A chiudere l’evento la sezione femminile del Coro Vocale di Nuoro, diretto da Franca Floris, che riprodurranno i canti devoti a Santa Chiara nel Trecento.