Alitalia: 15 voli cancellati in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 8 OTT - Sono 15 i voli cancellati tra mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre da Alitalia sulla Sardegna a causa dello sciopero nel settore del trasporto aereo proclamato da alcune sigle sindacali per l'intera giornata di mercoledì, ad eccezione delle fasce orarie garantite 7-10 e 18-21. Nel dettaglio sono 14 i collegamenti che saltano mercoledì 9: l'Az1500 Cagliari-Roma Fiumicino delle 17.10, l'AZ1528 Milano Malpensa-Cagliari delle 22:25, l'AZ1535 Roma Fiumicino-Cagliari delle 11, l'AZ1562 Cagliari-Roma Fiumicino delle 17:55, l'AZ1563 Roma Fiumicino-Cagliari delle 13:15, l'AZ1565 Cagliari-Milano Malpensa delle 11:15, l'AZ1569 Alghero-Milano Malpensa delle 6:55, l'AZ1572 Alghero-Roma Fiumicino delle 6:50, l'AZ1575 Roma Fiumicino-Alghero delle 14, l'AZ1576 Milano Malpensa-Cagliari delle 14:25, l'AZ1578 Alghero-Roma Fiumicino delle 12:45, l'AZ1583 Roma Fiumicino-Cagliari delle 21:15, l'AZ1590 Cagliari-Roma Fiumicino delle 21:15 e l'AZ1595 Roma Fiumicino Cagliari delle 17:20. Uno il volo cancellato giovedì 10. Si tratta dell'AZ1573 Cagliari Milano Malpensa delle 8:51.

"Per limitare i disagi dei passeggeri - fa sapere la compagnia area sul proprio sito internet - Alitalia ha attivato un piano straordinario che prevede l'impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali, con l'obiettivo di riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata: si prevede che il 70% dei passeggeri riesca a viaggiare nella stessa giornata del 9 ottobre".(ANSA).