Chiedono denaro e capelli per i pazienti oncologici, ma è una truffa

La diffida dell’associazione Charlibrown

Il direttivo dell’associazione Charlibrown, che si occupa del sociale in diversi ambiti, conosciuta anche per la creazione di parrucche da donare ai pazienti oncologici sotto terapia, invita chiunque a diffidare da chi, in nome dell’associazione, chiede donazioni in denaro o ciocche di capelli.

“Il delicato compito della raccolta delle ciocche”, spiega il direttivo in un post su Facebook, “viene affidato, esclusivamente, a parrucchieri esperti e di nostra fiducia. L’ associazione è senza scopo di lucro e le parrucche vengono donate alle malate oncologiche e con alopecia, senza chiedere in cambio nessun compenso e nessuna offerta”.

“L’associazione Charlibrown”, prosegue il post, “non ha mai chiesto offerte in denaro per l’acquisto delle parrucche, con salvadanai nei banchetti per le raccolte ciocche, per cui diffidate da queste persone”.

Chiunque può segnalare abusi o situazioni poco chiare ai responsabili dell’associazione Charlibrown, al numero 3489721991, cosicché i volontari possano informare la Procura per tutelarsi legalmente e nelle sedi opportune.

Martedì, 8 ottobre 2019

