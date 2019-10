Fenosu non decolla : un futuro ancora incerto per l’aeroporto di Oristano

“Al momento siamo in fase di programmazione ma non sappiamo ancora le tempistiche esatte di attuazione del piano progettuale”, risponde Riccardo Faticoni, amministratore della società Aeronike. “Gli obiettivi”, dichiara, “ad oggi, sono sempre gli stessi: la formazione di figure aeronautiche e di nuovi piloti”.

Fenosu: un futuro ancora incerto per l’aeroporto di Oristano A due anni dalla privatizzazione della Sogeaor non è stato realizzato alcun progetto. Faticoni: punteremo sulla formazione di piloti e manutentori Sono trascorsi ormai quasi due anni dalla privatizzazione della Sogeaor, la società di gestione dell’aeroporto di Fenosu, che a novembre del 2017 era uscita dall’orbita della Provincia, ma sul futuro dello scalo non ci sono ancora certezze. Perchè?

In quella circostanza venne confermata la linea di indirizzo: trasformare l’aeroporto di Fenosu in un polo per la formazione di piloti e manutentori aeronautici. Ad oggi, però, non c’è ancora nulla di concreto. E lo scalo oristanese, continua ad essere un sogno infranto, costato tanti soldi agli oristanesi.

Martedì, 8 ottobre 2019

