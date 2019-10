Rogo distrugge chiosco a Solanas

(ANSA) - CAGLIARI, 8 OTT - Un chiosco distrutto e un giovane lievemente intossicato. È il bilancio dell'incendio scoppiato a Solanas, nel Comune di Sinnai. Le fiamme sono divampate intorno alle 6. Sul posto è arrivata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Vito che nel giro di qualche ora ha domato le fiamme. A Solanas sono anche arrivati i carabinieri della Compagnia di Quartu e un'ambulanza del 118 che ha soccorso un giovane, rimasto lievemente intossicato a causa del fumo. Non è stato ricoverato. Le cause dell'incendio non sono state ancora del tutto chiarite: l'ipotesi più accreditata è quella di un corto circuito.