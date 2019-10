Sardegna: Soru indicato da c.destra in tavolo Industria

La Giunta di centrodestra chiama l'ex presidente della Regione ed ex segretario regionale del Pd Renato Soru. Non è ancora ufficiale ma, secondo quanto apprende l'ANSA, il patron di Tiscali sarà un componente del tavolo tecnico di "Agenda Industria", il nuovo strumento costituito dall'esecutivo guidato da Christian Solinas per restituire al settore un ruolo strategico nell'economia regionale, promuovendo e sostenendo concretamente nuovi investimenti nel territorio.

"Agenda Industria" avrà un tavolo politico e uno tecnico. Del primo fanno parte l'assessorato dell'Industria, i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil, Confindustria e Confapi. Del secondo un membro indicato da ciascuno dei componenti del tavolo politico. E Renato Soru è il nome indicato dall'assessorato. Confindustria sarà invece rappresentata da Marco Santoru, Confapi da Enrico Gaia. Ancora da decidere se i sindacati potranno esprimere uno o tre nomi. Al momento sembra in pole quello di Simone Atzeni della Cgil.