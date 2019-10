Al via l’obbligo di installazione dei dispositivi anti-abbandono sui seggiolini per i bambini di età inferiore ai 4 anni. La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato il decreto attuativo dell’articolo 172 del Nuovo codice della strada per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli. L’obbligo, spiega il Mit in una nota, sarà operativo “non appena il decreto legge sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni”. CONTINUA A LEGGERE SU AGI.IT

L'articolo Seggiolino anti-abbandono in auto: ora è obbligatorio proviene da Casteddu On line.