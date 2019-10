Cagliari, ladri scatenati alla Cittadella della salute: rubati una videocamera e un microfono

I ladri hanno “fatto visita” al padiglione A della Cittadella della salute di via Romagna a Cagliari. Lì, da anni, c’è il Centro di salute mentale: il blitz è avvenuto in piena notte. I malviventi sono riusciti ad entrare senza spaccare un solo vetro o forzare una sola porta, come informano dalla questura. Una volta dentro, sono riusciti a prendere una videocamera ed un microfono, e poi sono fuggiti. Solo alla riapertura della struttura, verso le 7:45, gli operatori si sono accorti del furto, e a quel punto non è rimasto altro da fare che chiamare il 113. Sul posto è arrivato un equipaggio della squadra volante, coordinata dal dirigente Massimo Imbimbo. Gli agenti hanno svolto tutte le verifiche del caso e raccolto le testimonianze di chi lavora all’interno del padiglione, grazie alle quali è stato possibile quantificare il bottino. Indagini in corso per cercare di risalire agli autori del furto “tecnologico”.

