Poste italiane: nuovo postamat ATM anche per Bidonì e Soddì

Poste italiane: un nuovo postamat anche per Bidonì e Soddì

Salgono a sette gli Atm installati in provincia di Oristano

Presentati oggi a Bidonì e Soddì due nuovi Atm Postamat. Dopo Baradili, Tinnura, Pompu, Sennariolo e Siapiccia, il programma di installazione degli sportelli automatici per il prelievo di contanti dedicato alle località senza ufficio postale arriva anche nel Barigadu.

Alle piccole cerimonie di inaugurazione degli ATM Postamat hanno preso parte, oltre ai rappresentanti di Poste Italiane, Ilaria Sedda, sindaco di Bidonì e Greta Pes, sindaco di Soddì.

I due Atm postamat sono già operativi per il prelievo di contanti e per tutti gli altri molteplici servizi disponibili.

Oltre al prelievo di contanti, i cittadini potranno effettuare in automatico il pagamento delle principali utenze, le ricariche dei cellulari e consultare il saldo e la lista dei movimenti del proprio conto corrente.

Presentato oggi anche il “portalettere a domicilio”: il postino abilitato ad effettuare, su richiesta e presso il cliente, il pagamento dei bollettini, la ricarica delle sim telefoniche e delle postepay, l’invio delle raccomandate ed il ritiro della corrispondenza preaffrancata.

“Quando a gennaio sono stata contattata da Poste Italiane per l’installazione di uno sportello ATM nel mio comune” – dichiara Ilaria Sedda, sindaco di Bidonì, “il mio primo pensiero è stato: ma noi che ce ne facciamo? Abbiamo a due passi diversi uffici postali! Valutando bene la loro proposta però, mi sono resa conto che, effettivamente, avere uno sportello ATM non era poi una cattiva opportunità. Si è vero, l’ufficio postale è vicino, ti interfacci con un operatore e sicuramente questo agli anziani da maggior sicurezza, ma devi comunque recarti in orari e giorni prestabiliti, e magari non riesci a concludere per mancanza di tempo. Con l’ATM invece non hai vincoli e ognuno può recarsi a prelevare o a svolgere altre operazioni quando più gli vien bene.