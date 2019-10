Quattro pittori per Oristano: Amore, Contini, Corriga e Farris

Al Museo Diocesano la mostra “Somiglianze di famiglia”



Si intitola “Somiglianze di famiglia”, la mostra che celebra le opere di quattro illustri pittori legati alla storia della città di Oristano, Antonio Amore, Carlo Contini, Antonio Corriga e Giorgio Farris. Verrà inaugurata sabato prossimo 12 settembre, alle 19,30, nel Museo Diocesano Arborense. Ad inaugurare questa collettiva che vede per la prima volta i quattro artisti riuniti, ci sarà l’arcivescovo di Oristano Roberto Carboni.

La serata proseguirà a Solarussa per l’inaugurazione, alle 21,30, in occasione della riapertura della chiesa della Madonna delle Grazie, dove i lavori di restauro hanno interessato anche i dipinti di Carlo Contini; in particolare il noto affresco del catino absidale “Allegoria Arborense”.

“Somiglianze di famiglia”

Una mostra temporanea che omaggerà l’arte e il genio creativo di Antonio Amore, Carlo Contini, Antonio Corriga e Giorgio Farris: pittori che hanno accompagnato la vita culturale e artistica della città e rappresentano una tappa significativa nella storia dell’isola. Quattro artisti poliedrici e completi, che, come in un caleidoscopio, offrono al pubblico visioni, colori, studio e poesia.

Per la prima volta questi pittori saranno riuniti in un’unica collettiva. La mostra è un percorso visivo che esalta i temi del lavoro, della festa, della tradizione e della famiglia. Oltre ad esser legati da una stessa città, Oristano, concepiscono allo stesso modo la bellezza intesa come estasi che si sottrae alla realtà delle cose ordinarie e apparenti, e che si riveste di una nuova luce. Dalle processioni di Contini e di Corriga, ai minatori di Amore e viandanti di Farris, il risultato è sempre volto a rappresentare questa bellezza in maniera del tutto originale.

La mostra sarà visitabile al Museo Diocesano Arborense di Oristano fino al 26 gennaio prossimo, il giovedì e il venerdì dalle 17 alle 20, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.



