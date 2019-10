Al Banco di Sardegna in arrivo 600 prepensionamenti

Contestano la prospettiva del prepensionamento per 600 dipendenti del Banco di Sardegna (gruppo Bper) i sindacati confederali dei bancari nell’isola. “Siamo davanti a un vero e proprio scippo di occupazione”, paventano i dirigenti sindacali, che dalle 9 alle 13 di mercoledì prossimo, 9 ottobre, faranno volantinaggio all’ingresso delle sedi del Banco di Sardegna e delle università di Cagliari e Sassari, comprese le sedi di Nuoro e Oristano del Banco. “Il piano prevede la sottrazione di ben 600 posti di lavoro e di importanti lavorazioni dalla Sardegna verso la ben più ricca zona dell’Emilia”.

A Sassari il volantinaggio è annunciato oltre che davanti alla sede Centrale del Banco anche a quella della Fondazione di Sardegna, secondo grande azionista del Gruppo Bper.

Secondo i sindacati, la politica della Bper “mette a serio rischio l’esistenza del Banco di Sardegna svuotato dall’interno con la mancata sostituzione di almeno 400 lavoratori rientranti nel piano di prepensionamento”.

Sergio Mura, segretario regionale della First Cisl, ha detto che la Sardegna non può essere penalizzata dal piano industriale di Bper: “Il trasferimento delle lavorazioni verso l’Emilia, se non ne verranno assegnate alla Sardegna ed al Banco di nuove”, ha affermato il segretario della First Cisl, “comporterebbe una inaccettabile e sanguinosa perdita secca di 600 posti di lavoro e nessuna prospettiva di assunzione per i nostri giovani”.

Secondo Laura Urgeghe, segretaria regionale della Fisac Cgil, ai prepensionati dovrebbero subentrare giovani, “altrimenti destinati a lasciare l’isola e ad acuire la cronica crisi occupazionale in atto”.

Mauro Farigu, segretario regionale Uilca, si appella alla politica e alla Fondazione di Sardegna come azionista primario di Bper. Maria Antonietta Sotgiu, segretaria regionale della Fabi, evidenzia il ruolo finora svolto dal Banco a sostegno dello sviluppo del territorio, ruolo messo fortemente in discussione se il piano industriale venisse attuato senza modifiche. Per Patrizio Zucca, segretario regionale Unisin, la Sardegna “non può essere calpestata dalla capogruppo a danno dei sardi”. (AGI)

Lunedì, 7 ottobre 2019

