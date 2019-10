“Addio, dolce e cara Marisa Gentosi: ora che sei un Angelo, proteggi noi e i tuoi figli gemelli”

Hai vissuto a Nuoro per tanto tempo e seppur non abbia mai avuto modo di conoscerti ricordo molto bene tuo padre, nostro insegnante di educazione musicale alle medie da ottobre 1975 a giugno 1978.

Marisa cara mi avevi confidato anni fa del tuo problema, ma sinceramente non immaginavo che fosse così grave e apprendendo sul web della tua scomparsa cado dalle nuvole.

Ci siamo sentiti qualche mese fa al telefono e prima ancora tante, tante volte.

Dovevamo vederci a Cremona due anni fa quando sostai, a pochissimi chilometri dalla tua abitazione, nella zona ma il tuo duro lavoro lo impedì.

Mi dispiace, soprattutto per i tuoi figliuoli gemelli…

Eri sempre attenta e sensibile alle problematiche sollevate e rimpiangevi, con i toni di sofferenza che coglievo nella tua voce, il lungo periodo di permanenza della tua famiglia qui a Nuoro.