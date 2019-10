Il processo a Firenze per le false fatture che vedeva imputati i genitori dell’ex premier Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, e l’imprenditore Luigi Dagostino si è concluso in primo grado con la condanna a un anno e nove mesi – così come chiesto dal pm – per i genitori di Renzi. Dagostino è stato condannato a 2 anni.

Davanti al giudice Fabio Gugliotta, il pm Christine Von Borries aveva chiesto per i genitori di Renzi una condanna a 1 anno e 9 mesi. Per Dagostino la richiesta di condanna era di 2 anni e tre mesi.

La notizia su https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/sentenza-genitori-renzi-1.4823672

L'articolo Fatture false, i genitori di Renzi condannati a un anno e 9 mesi proviene da Casteddu On line.