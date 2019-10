Bortigali in lacrime per Gavino Bulla, il 26enne morto dopo lo schianto a Bolotana

I medici hanno fatto di tutto per strapparlo alla morte, ma alla fine anche Gavino Bulla se n’è andato. Ventisei anni, di Bortigali, è la seconda vittima del terribile incidente avvenuto ieri sulla Statale 195 e costato la vita anche al ventunenne Diego Caggiari, nipote del sindaco del paesino sardo. Bulla era ricoverato in Rianimazione al Civile di Sassari dopo lo scontro tra l’Opel Astra e un’altra automobile. Un altro nome, e ancora una volta quello di un giovane, che va ad aggiungersi alla lista, lunghissima, di croci sulle strade sarde, sempre più “macchiate” di sangue. Il mortale di Bolotana è avvenuto a poche ore di distanza da un incontro istituzionale che ha avuto, come tema unico, quello della sicurezza stradale proprio in quell’area.

“Due Angeli sopra il cielo di Bortigali: ciao Diego, ciao Gavino”, questo uno dei tanti commenti che circolano già sui social, lasciato da Fabio M. Un semplice cuore di colore giallo è invece l'”addio” a Gavino Bulla che, sulla sua bacheca Facebook, ha voluto tributargli Simona C.

