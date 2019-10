Dalla Regione il sostegno al sindaco di Ula Tirso

Al sindaco di Ula Tirso (Oristano) Ovidio Loi arrivano i messaggi di vicinanza dei presidenti del Consiglio e della Giunta regionale, Michele Pais e Christian Solinas.

“Questi atti vili non fermeranno il lavoro svolto onestamente dagli amministratori locali per le loro comunità”, lo esorta Solinas, con riferimento alla busta con proiettili recapitata al primo cittadino di Ula Tirso. “Sul piano istituzionale e morale continuerà la nostra battaglia, mia e di tutta la Giunta, affinché i rappresentanti dei cittadini possano avere maggiori tutele”.

“Sono sicuro che questa ennesima intimidazione contro un amministratore locale non riuscirà a scalfire l’impegno che Ovidio Loi ha sempre dimostrato da primo cittadino”, è l’incoraggiamento di Pais. “Il Consiglio regionale è vicino al sindaco, alla sua famiglia e a tutta la comunità di Ula Tirso”.

