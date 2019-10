Viale Trieste, una moto tampona e si schianta contro un bus dell’Arst: il centauro in ospedale. Sinistro stradale questa mattina in viale Trieste in prossimità di via Santa Gilla. Una moto Malaguti Madison guidata da un 27enne cagliaritano nel percorrere viale Trieste in direzione via Santa Gilla, per cause ancora in fase di accertamento, ha infatti tamponato un Bus della società regionale ARST intento a svoltare proprio in via Santa Gilla. Il conducente del motociclo è stato soccorso e trasportato da un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Marino con assegnato codice verde. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

