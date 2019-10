Inchiesta Assl: dal giudice i quattro arrestati, ma solo uno parla

Inchiesta Assl: dal giudice in quattro, ma solo uno parla

Questa mattina a Oristano i primi interrogatori di garanzia

Interrogatori di garanzia questa mattina al palazzo di giustizia di Oristano per i quattro arrestati nell’ambito dell’inchiesta su un sistema di assunzioni pilotate in cambio di voti all’Assl di Oristano. Davanti al giudice sono comparsi i due esponenti del Partito dei sardi, l’ex consigliere regionale di Bosa Augusto Cherchi e il sindaco di Macomer Antonio Succu (attualmente sospeso dall’incarico), all’epoca dei fatti dirigenti medici all’ospedale San Martino. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Scelta adottata anche da Salvatore Manai, infermiere dell’ospedale, originario di Silanus, ma che vive a Cabras. Ha risposto invece alle domande del gip Annie Cecile Pinello, il responsabile dell’ufficio professioni infermieristiche dell’ospedale oristanese, Giovanni Piras, di Villacidro, ma residente a Ghilarza. Oltre due ore di interrogatorio per lui al termine del quale il suo legale ha chiesto la revoca del provvedimento cautelare.

Le accuse di cui devono rispondere i quattro indagati sono diverse a seconda delle responsabilità contestate dalla procura e vanno dalla corruzione, al voto di scambio, all’abuso d’ufficio.

Lunedì, 7 ottobre 2019

