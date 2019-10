Minacce al sindaco: i proiettili in una busta per surgelati

Sarà sentito dai magistrati della Procura di Oristano che hanno aperto un fascicolo di indagine il sindaco di Ula Tirso Ovidio Loi, vittima di un grave atto intimidatorio: una busta con alcuni proiettili gli è stata fatta trovare davanti all’ingresso della sua casa al centro del paese. A quanto si è appreso il rinvenimento è avvenuto nella serata di sabato. I proiettili erano contenuti in una busta di plastica, di quelle che si utilizzano per la conservazione dei cibi surgelati. Sulla busta nessun messaggio.

“Siamo vicini a Ovidio e alla comunità di Ulà Tirso in questo momento difficile”, ha scritto Soddu. “Gli attentati agli amministratori pubblici in Sardegna hanno numeri e frequenze da rappresaglia. Ogni volta dobbiamo constatare quanto siamo abbandonati a noi stessi e quanto sia facile per il mitomane di turno attentare alla nostra serenità con ripercussioni sulla vita amministrativa delle nostre città e dei nostri paesi. Continuiamo a non ricevere risposte alle nostre domande e alle nostre richieste per arginare una pesante deriva antidemocratica. Forse noi sindaci dovremmo interrogarci sul da farsi, magari con un’azione unitaria che smuova chi di dovere”.

“I nostri comuni”, ha concluso Soddu, “soffrono già le pesanti criticità dovute a spopolamento, carenze di fondi e personale e chiusure, soppressioni o accorpamenti dei presidi statali, rimanere inermi davanti a questi attacchi significa scoraggiare l’impegno dei cittadini per la propria comunità, significa prepararsi ad un futuro di malessere e rassegnazione.”

