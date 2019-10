Gli arcieri oristanesi dominano il podio del trofeo regionale

Si sono imposti in quattro delle otto specialità in gara

Dominio degli atleti oristanesi al “Trofeo Oristano città europea dello sport” di tiro con l’arco, disputato ieri nella palestra comunale di San Paolo a Oristano.

La gara regionale indoor, sulla distanza dei 18 metri, organizzata dall’Associazione sportiva Arcieri della Quercia di Oristano in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Oristano, ha richiamato una cinquantina di atleti da tutta l’isola, con alcuni tra i migliori specialisti sardi.

Gli arcieri padroni di casa, tutti tesserati per la società Arcieri della Quercia, si sono imposti in quattro delle otto specialità in gara: nell’arco nudo vittorie per Matteo Melis e Antonella Marongiu, Rebecca Melis nell’arco compound ragazze e Francesco Castiglia tra i giovanissimi nell’arco olimpico.

Un altro atleta della provincia, Ajeeb Medda del Circolo Arcieri Uras, in gara tra gli allievi, ha vinto nella specialità dell’arco olimpico.

Nelle altre specialità vittorie per il master Gianmario Cossu nell’arco olimpico (Arcieri Porto Torres), per il senior Antonio Depau nell’arco nudo (Arcieri nuragici Cagliari) e sempre nell’arco nudo per il master Davide Garin (Arcieri nuragici Cagliari).

Questi i risultati completi:

Arco olimpico master maschile

1° cl. Gianmario Cossu Arcieri Portotorres

2° cl. Gianluca Giovannini Arcieri della Quercia Oristano

3° cl. Giuliano Perugini Arcieri Porto torres

Arco nudo seniores maschile

1° cl. Antonio Depau Archery Sardara Team

2° cl. Giuseppe Ari Arcieri Annuagras Nurachi

Arco nudo master maschile

1° cl. Davide Garin Arcieri Nuragici Cagliari

Arco compound ragazzi maschile

1° cl. Matteo Melis Arcieri della Quercia Oristano

Arco compound ragazzi femminile

1° cl. Rebecca Melis Arcieri della Quercia Oristano

Arco nudo master femminile

1° cl. Antonella Marongiu Arcieri Oristano

2° cl. Gabriella Pili Arcieri della Quercia Oristano

3° cl. Miriam Piras Arcieri della Quercia Oristano

Arco olimpico giovanissimi maschile

1° cl. Francesco Castiglia Arcieri della Quercia Oristano

2° cl. Matteo Manca Arcieri della Quercia Oristano

3° cl. Leonardo Sias Arcieri della Quercia Oristano

Arco olimpico allievi maschile

1° cl. Ajeeb Medda Arcieri Uras

Lunedì, 7 ottobre 2019

