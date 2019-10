Frontale a Portoscuso, grave 16enne

(ANSA) - PORTOSCUSO, 7 OTT - Grave incidente stradale lungo la strada provinciale 2 nella zona industriale di Portovesme, a Portoscuso. Tre persone sono state trasportate in ospedale con codice rosso, due di loro, madre e figlio di 16 anni sono in condizioni più gravi. L'incidente è avvenuto al bivio per l'area industriale: per cause non accertate l'auto condotta da un operaio che entrava a lavoro e quella su cui viaggiavano madre e figlio diretti a Carbonia si sono scontrate frontalmente.

L'impatto è stato violentissimo, le auto sono andate distrutte.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco che hanno liberato i feriti dalle lamiere. A Portoscuso è anche arrivato l'elisoccorso. Il 16enne è stato trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stato ricoverato: non sarebbe in pericolo di vita. La madre e l'operaio sono stati invece trasferiti in ambulanza al Sirai di Carbonia. Il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.