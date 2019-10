I bambini di Ghilarza tornano a scuola, da oggi ancora più bella

Sono riprese oggi le lezioni nella scuola d’infanzia di Via Alghero, a Ghilarza. La scuola si presenta ai bambini in una veste nuova, più bella e più moderna, grazie ai lavori di ammodernamento del progetto Iscol@.

Da oggi parte anche il servizio mensa, sia per la scuola materna di Via Alghero, che per quella in Via XVI Marzo.

Lunedì, 7 ottobre 2019

