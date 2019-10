Fondo Creo: “Lavoro tardivo e insufficiente della Giunta Lutzu”

Riceviamo e pubblichiamo

Sul fondo Cre.O, registriamo un lavoro molto tardivo e insufficiente della giunta Lutzu.

A distanza di oltre 2 anni da loro insediamento, pubblicano un bando per la semplice “manifestazione di interesse”.

L’ultimo atto ufficiale rispetto al tema del fondo Cre.O risale al maggio 2017; un atto compiuto da altri non dalla attuale amministrazione.

Con delibera di giunta , infatti nel maggio del 2017, si confermava la delimitazione dell’area territoriale di intervento, si approvava il disciplinare per l’attuazione del fondo Cre.O contenente i criteri e requisiti di accesso e le modalità di intervento del fondo, si autorizzava l’avvio di approfondite interlocuzioni con l’Ente Nazionale per il Microcredito al fine di concordare le migliori sinergie e condividere sempre con il microcredito e con gli organismi territoriali preposti alla assistenza alle imprese, ogni forma di proficua collaborazione.

E’ stato fatto tutto questo?

A parte il disciplinare e tutto il lavoro preparatorio fatto da altri, ben pochi passi in avanti sono stati compiuti.

Cosa ha fatto in concreto la amministrazione Lutzu in oltre 2 anni di mandato?

Diciamo ben poco.

Eppure il fondo Cre.O ha la grande finalità di intercettare, stimolare e sostenere la capacità imprenditoriale delle microimprese e dei professionisti che intendono investire nel contesto di “Oristano Est”.

L’Ente Nazionale per il microcredito, con il suo centro studi e programmazione , nel maggio 2017, rispetto al fondo Cre.O e rispondendo ad alcuni approfondimenti richiesti in ordine all’impatto socio economico del fondo chiarì una serie di effetti benefici del Cre.O e sviluppò alcune proiezioni.

Fin dall’inizio, fu comunque chiaro tutti che il soggetto gestore del Fondo, che nella fattispecie deve essere una banca o altro intermediario finanziario, e cosi come previsto dall’art. 3 del disciplinare di attuazione ( approvato con delibera del 25 maggio 2017) deve essere selezionato dal comune con Bando di Gara.

Ecco ora l’amministrazione Lutzu , dopo aver chiuso nel cassetto per oltre 2 anni il fondo Cre.O, tira fuori un bando manifestazione di interesse, perchè sollecitata più volte consiglieri di minoranza, come a voler dire …. bene stiamo procedendo e qualcosa la stiamo facendo.

Qualcosa che a nostro giudizio …. dopo oltre due anni di governo è davvero poco.

Vorremmo che l’amministrazione Lutzu, riflettesse con attenzione sul possibile numero di beneficiari del Fondo e sull’effetto del moltiplicatore (variabile a seconda del volume massimo di garanzie erogabili) si accorgerebbe che potrebbero essere finanziati dai 50 progetti ( stima più prudente ) ai 130 progetti e si accorgerebbe che gli effetti economici indotti sarebbero veramente di grande interesse anche per il numero di posti di lavoro creati che varierebbero dalle 110 alle 300 unità ( compreso i richiedenti).

Un semplice bando per manifestazione di interesse, significa voler prendere tempo e rappresenta altro fumo negli occhi dei cittadini Oristanesi per mascherare ritardi, mancanze e insufficiente visione strategica.

Non si capisce neppure perchè tanto ritardo nel portare avanti uno strumento cosi importante per la nostra economia. Anche il livello di condivisione messo in campo dalla giunta Lutzu è davvero ben poca rispetto agli effetti benefici e moltiplicatori che il fondo potrebbe produrre. Condivisione mancata e che riguarda non solo il Consiglio Comunale ma, anche, le associazioni professionali e di categoria o altri soggetti interessati.

Non si capisce quindi , perchè si sia scelta la strada della manifestazione di interesse e non il Bando per la scelta del soggetto per la gestione del fondo, non lo si capisce anche alla luce del grande interesse manifestato da non pochi operatori economici.

Noi siamo convinti che 2 anni, sono stati ampiamente sufficienti per produrre un vero e proprio bando di gara per la scelta soggetto gestore del fondo. Evidentemente questo importante strumento a supporto della economia della nostra città non era in cima alle priorità di questa amministrazione.

Rispettiamo il lavoro di tutti ma non possiamo tacere su questa vicenda che ha fatto registrare, in capo alla giunta Lutzu, una sostanziale assenza di sensibilità ed evidenti quanto ingiustificati ritardi.

Abbiamo sempre detto e ribadito che non è facile. Non è facile per nessuno e il governo della città è una milizia difficile. Però registriamo ritardi su tante cose ( la vendita delle quote della marine Oristanesi o la permuta con la Assl per il palazzo paderi – altro esempio – ). Unitamente alle serate danzanti, canore e le manifestazioni sportive ( sulle quali non abbiamo nulla da dire ) vanno affrontati e risolti anche tutti gli altri problemi. Va affrontato con determinazione anche il quotidiano e tutte quelle cose che non danno visibilità immediata. Non è accettabile che che la giunta Lutzu scelga i temi di cui occuparsi a seconda della semplicità, del grado di risoluzione in tempi brevi o del ritorno in termini di immagine.

Efisio Sanna, Maria Obinu, Francesco Federico

Lunedì, 7 ottobre 2019

