Premi Nobel, inizia il toto nome: e “spunta” Greta

Saranno due i Nobel per la Letteratura assegnati quest’anno, un fatto che non accadeva da settant’anni. E quest’anno il Nobel per la Pace potrebbe riservare una sorpresa, andare alla giovanissima Greta Thunberg.

