Cagliari, attesa per condizioni Pisacane

Sembra meno grave del previsto l'infortunio di Pisacane, protagonista dello scontro con Olsen al novantesimo di Roma-Cagliari: il difensore, uscito in barella e con il collare, é stato subito trasportato al Pronto soccorso del Policlinico Gemelli per accertamenti. Ma gli esami non hanno evidenziato lesioni. Un sospiro di sollievo: il centrale si era accasciato a terra subito dopo l'incidente. E il gioco era rimasto fermo per circa cinque minuti. Poi l'uscita dal campo, con la squadra in dieci a ribattere agli ultimi assalti della Roma perché le sostituzioni erano state tutte esaurite.

Un infortunio, quello di Pisacane, legato a un episodio che ha acceso mille polemiche: il gol di Kalinic, festeggiato dai giallorossi, ma probabilmente nemmeno assegnato perché l'arbitro e il guardalinee si sarebbero accorti subito della spinta ai danni di Pisacane, poi finito addosso al suo compagno di squadra Olsen. Una battaglia anche a colpi di tweet nel post partita.

Con il presidente del Cagliari che in qualche modo - in inglese - ha replicato alle lamentele del patron giallorosso James Pallotta. "Fallo chiaro", ha scritto il numero uno rossoblù. Al di là di di quello che è successo dopo la conclusione della gara, per il Cagliari è il quinto risultato positivo di fila, tre vittorie e due pareggi. L'uno a uno all'Olimpico ha fatto dimenticare il mezzo passo falso interno con il Verona e sistemato la squadra rossoblù (ieri ancora una volta in verde) al sesto posto in classifica insieme a Lazio e Fiorentina. Con il terzultimo posto a cinque lunghezze di distanza. Una prova di compattezza e orgoglio. Il Cagliari è andato meglio nel primo tempo quando ha giocato la palla con tranquillità e personalità. Più difficile il secondo tempo, con la squadra che non è riuscita quasi mai a ripartire con la palla a terra facilitando il continuo riavvio della manovra dei padroni di casa. Troppo "possesso" e troppe occasioni, spesso in mischia, per gli avversari. Ma ai rossoblù va riconosciuto il merito di far giocare male, o comunque in maniera poco lucida, le big: era successo con l'Inter, poi al San Paolo contro il Napoli e ora contro la Roma.