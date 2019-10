Scuole civiche di musica: problemi con le assunzioni, slittano le lezioni

Difficoltà a Oristano e Marrubiu. Appello alla Regione. Annunciato un incontro a Cagliari

Le scuole civiche di musica Oristano e Marrubiu, non sono ancora riuscite ad assumere nessun docente per l’inizio della nuova stagione scolastica e ciò a Oristano ha determinato anche uno slittamento nell’inizio delle lezioni. Il problema nasce in seguito dell’entrata in vigore del divieto di stipulare contratti di collaborazione nella pubblica amministrazione, contratti che sinora venivano utilizzato per gestire il corpo docente.

Un problema non di poco conto, se si considera che la scuola di Marrubiu assume annualmente tra i 20 e i 25 docenti, mentre quella di Oristano 17. Molti dei docenti lavorano, inoltre, in entrambe le scuole.

“Non ci sono forme che ci consentono di assumere”, spiega Andrea Piras, il direttore della scuola civica di musica Alessamdra Saba, di Marrubiu. “L’unica soluzione è un’altra tipologia contrattuale rispetto al cosiddetto “cococo”, impossibile per un docente, che deve rispettare luoghi e orari di lavoro”.

“Ho provato a proporre al corpo docente l’apertura della partita Iva”, afferma il direttore della Scuola Civica di musica di Oristano Antonio Puglia. “Questa potrebbe essere una soluzione, ma gli insegnanti non se la sentono. L’altra soluzione sarebbe esternalizzare la scuola, cioè fare un bando e farla gestire da un’associazione o una cooperativa. Questo però ritarderebbe ancor di più l’apertura e, inoltre, non ci dà sicurezze sul personale docente e amministrativo: la cooperativa in questione potrebbe decidere di effettuare nuove nomine”.

Entrambe le scuole civiche hanno chiesto un’audizione al presidente della Seconda Commissione Regionale (Lavoro, cultura e formazione professionale) Alfonso Marras, per trovare una soluzione che permetta di iniziare le lezioni il 10 novembre, come stabilito. L’audizione si terrà nei prossimi giorni.

“Entro ottobre”, afferma l’assessore alla cultura del Comune di Oristano, Massimiliano Sanna, “dobbiamo mandare i documenti in Regione per chiedere i contributi per la scuola. Con l’onorevole Marras discuteremo della possibilità di assumere con altre tipologie di contratto. Sono sicuro che troveremo una soluzione per aprire la scuola il prima possibile”.

“Approfittaremo dell’occasione”, dice il sindaco di Marrubiu Andrea Santucciu, “anche per discutere dei finanziamenti alle scuole civiche di musica, che giungono sempre in ritardo, rispetto all’inizio delle lezioni”.

Lunedì, 7 ottobre 2019

