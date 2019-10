Governo, domenica di tensioni nella maggioranza

La fragile alleanza di governo comincia a scricchiolare sotto il peso dei conti per la manovra fiscale, della sensibilità dei dossier dei Servizi segreti, su cui il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, mantiene un silenzio che non solo per l’opposizione “è assordante”, infine dai dissidi interni che non sembrano voler abbandonare il Partito democratico, nemmeno dopo la scissione dei renziani.

