Un barbecue acceso scatena un incendio a Sinnai: fiamme nel cortile di una casa. Incendio di una copertura in legno in un cortile di un’abitazione, i Vigili del Fuoco sul posto, fiamme spente e area messa in sicurezza. Da richiesta pervenuta alla sala operativa del 115,i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti intorno alle 19,15, in località Bidda Noa, per un incendio che ha coinvolto una copertura strutturata in legno, sul posto la squadra di pronto intervento “1A” della sede centrale che con un’autopompa ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante.

Le probabili cause sembrano appunto dovute ad un barbecue acceso posto al di sotto della copertura.

Fonte: Casteddu On Line



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.