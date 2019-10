Monserrato, la giusta prevenzione: “Così stiamo già ripulendo i fiumi per evitare il rischio alluvioni”. Sono iniziati i lavori per la pulizia del riu Mortu e del rio Saliu, la vicesindaca Maristella Lecca spiega come è nata l’operazione prevenzione: “Tutto questo è per mettere al sicuro i cittadini e il territorio il più possibile dalle conseguenze che potrebbero portare le copiose piogge dell’autunno. Abbiamo usato fondi del bilancio comunale perchè nonostante le note mandate alla Provincia per eseguire la pulizia non abbiamo avuto alcuna risposta”.

Ma non finisce qui, perchè presto su questo fronte a Monserrato partiranno altri importanti lavori di prevenzione: “A breve scatteranno i lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico in via dell’Argine e in via Cabras- spiega l’assessora Maristella Lecca- la pulizia dei fiumi nel territorio di Monserrato è improcrastinabile, la sicurezza dei nostri abitanti e delle nostre aziende è un caposaldo dell’amministrazione comunale”. Nella foto, il riu Mortu già completamente ripulito, a un passo dalla città.

