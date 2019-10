Zinaida, la mamma con tre figli uccisa a coltellate: un femminicidio che fa piangere l’Italia. Per come è avvenuto: il marito di 47 anni l’ha attesa al ritorno dal suo lavoro e l’ha ammazzata con due coltellate, poi è scappato, ed è ricercato in tutta la zona. Per la ferocia, la premeditazione. La donna non è morta sul colpo, è rimasta agonizzante sino all’arrivo dei medici, ma poi salvarla è stato impossibile. Sono i risvolti agghiaccianti che emergono sull’assassinio di Zinaida Sooonari, 36 anni, originaria della Moldavia ma ormai italiana a tutti gli effetti, perchè viveva da anni nel Bergamasco.

Uccisa dal marito Maurizio Quattrocchi, ora si teme anche per la sua sorte perchè l’uomo è scomparso, ha fatto perdere le sue tracce. C’erano dei litigi nella coppia, e infatti la donna da qualche giorno si era trasferita a casa della sorella. E si era rivolta ai carabinieri, sentendosi in pericolo, sentendosi minacciata da quella situazione di alta tensione. Lui, un ex pizzaiolo, era annebbiato dalla gelosia, temeva una relazione della donna con un altro. Probabilmente per questo ha parcheggiato con calma la sua Peugeot, quando è arrivata la Jeep di Zinaida, che ha azionato il cancello e poi ha ricevuto quei fendenti mortali, barbaramente accoltellata e uccisa. L’ennesimo femminicidio in una cronaca che fa paura, la tragedia di Cologno al Serio è terribile perchè è la spia del fatto che ci sono sempre più uomini violenti, sempre più donne che vengono ammazzate al culmine di relazioni in bilico. Una piaga, quella della violenza sulle donne, che sta diventando una delle più gravi e tristi emergenze del nostro Paese. I tre figli dormivano, nella notte di una tragedia tra le più sconvolgenti dell’anno.

