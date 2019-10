Roma-Cagliari 1-1, Olsen eroico salva i rossoblù: Var-rissa nel finale, giallorossi furiosi

BATTAGLIA ALL’OLIMPICO – OLSEN EROICO SALVA IL PAREGGIO

Quinto risultato utile consecutivo per i rossoblu’

di Gigi Garau

Dalla battaglia dell’Olimpico il Cagliari ne esce con un punto strappato

con una grande prova di carattere e volontà. Nel primo tempo era stato

il rigore realizzato da Joao Pedro a illudere i rossoblu’, con gioia che

dura non più di due minuti e viene subito spenta dalla sfortuna con la

quale Ceppitelli devia nella propria porta un cross insidioso

proveniente dalla fascia sinistra. Dopo il pareggio la Roma si gioca il

tutto per tutto nel secondo tempo, la gara si trasforma in una vera e

propria battaglia, le incursioni dei giallorosso si fanno frequenti e

Olsen è semplicemente insuperabile, dimostrando al suo ex pubblico di

essere un grande portiere. Maran sostituisce prima Simeone con CASTRO,

poi Nainggolan con Ionita e infine Pellegrini con Mattiello. Allo

scadere l’episodio clou dell’incontro, Kalinic si fa spazio in area

spingendo con entrambe le mani sulle spalle di Pisacane, il difensore

rovina su Olsen che finisce a terra, Kalinic segna e l’arbitro prima

convalida e poi annulla su segnalazione del VAR.

Undici minuti di

recupero dove la Roma le prova proprie tutte, Cagliari in dieci a causa

dell’uscita in barelle di Pisacane. La squadra soffre, i tifosi pure, ma

il Sig. Massa manda tutti sotto la doccia. Quinto risultato utile

consecutivo per la banda Maran che esce imbattuta anche dall’olimpico,

un 8 più per Olsen e note di merito per Pisacane e Ceppitelli, in ombra

Nainggolan e Cacciatore, Pellegrini ha sofferto oltremodo le incursioni

di Kluivert nella sua zona di competenza. Bravo Cigarini a fare da

schermo centrale e regista difensivo, anche se non sempre preciso ha

garantito efficacia e continuità. I tifosi saranno soddisfatti di questa

squadra che non molla mai e che comincia a respirare l’aria rarefatta

dell’alta classifica.

L'articolo Roma-Cagliari 1-1, Olsen eroico salva i rossoblù: Var-rissa nel finale, giallorossi furiosi proviene da Casteddu On line.