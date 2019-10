Quattro amici giovanissimi muoiono in un terribile incidente stradale: la strage del sabato sera. Ancora un drammatico incidente mortale che è costato la vita a quattro ragazzi, tutti giovanissimi. A morire sulla strada sono stati infatti quattro giovanissimi amici cosentini: Alessandro Algieri, 18 anni, Mario Chiappetta, 19 anni, Federico Lentini, 18 anni e Paolo Iantorno, 19. A bordo dell’altra auto c’era una coppia di 33 e 31 anni, entrambi sono rimasti gravemente feriti. Sono tutti nati a Cosenza tranne Lentini, originario di Ferrara. Lo schianto che ha portato alla morte dei 4 ragazzi è accaduto poco dopo la mezzanotte sulla statale 107 Silana Crotonese, all’altezza del bivio per Rende, come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net.

L'articolo Alessandro, Mario, Federico, Paolo: quattro amici giovanissimi muoiono nel tragico incidente proviene da Casteddu On line.