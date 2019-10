Muore mentre balla in un ristorante del Poetto: la tragica fine di un 56enne

Muore mentre balla nella serata danzante in un ristorante del Poetto: la tragica fine di un 56enne. Ecco chi era la vittima: Andrea Bertini, 56 anni, è stato stroncato da un malore fatale mentre ballava in un noto ristorante nel litorale del Poetto, tra Cagliari e Quartu. La tragedia è avvenuta davanti a decine di testimoni nel cuore del sabato notte: sul posto è intervenuta la Polizia di Quartu per i rilievi, insieme ai medici del 118 che hanno potuto soltanto constatare l’arresto cardiaco. La musica è stata interrotta, fine della serata per tutti in segno di lutto.

