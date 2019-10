Matteo Renzi esclude di voler far cadere il governo ma chiede al premier, Giuseppe Conte, e al Pd di “lavorare tutti assieme per tornare alla crescita”, senza fare polemiche. “Siamo stati i principali sponsor del governo, perché mai farlo cadere?”, si è chiesto il leader di Italia viva in un’intervista alla Stampa in cui ha difeso il suo intervento per evitare l’aumento dell’Iva. “Italia viva è stata più che corretta”, ha assicurato, “noi non siamo contro il governo ma siamo contro l’aumento delle tasse”. CONTINUA A LEGGERE SU AGI.IT

L'articolo Botte da orbi tra Renzi e Conte sul cuneo fiscale proviene da Casteddu On line.