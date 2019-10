Cagliari, danneggia l’auto e minaccia l’ex compagna: in manette 24enne di Quartu

Per l’ennesima volta si è presentato a casa della sua ex, questa volta in evidente stato di alterazione psicofisica l’ha minacciata di dare fuoco alla sua auto. L’ultima volta, il 30 settembre, si era invece presentato con un coltello. L’uomo, un noto pregiudicato di 24 anni di Quartu, ha quindi cominciato a danneggiare l’auto distruggendo i vetri e la carrozzeria. Sul posto,attorno alle 23:30, sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile che hanno tentato di fermarlo ma ha opposto ferrea resistenza. E’ stato poi fermato e arrestato, si trova ora ai domiciliari in attesa del rito per direttissimo.

